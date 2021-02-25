Москва, 25 февраля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Система управления огнём российского танка Т-14 «Армата» впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность без участия экипажа находить и распознавать цели на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-14 «'Армата»

По его словам, элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их и проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение.

Вместе с тем решение о поражении по-прежнему принимает человек — командир машины, уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Андрей Терликов заявил, что серийные поставки нового танка Т-14 «Армата» Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году. Он объяснил, что серийные поставки будут начаты после завершения государственных испытаний «Арматы».

Отметим, 21 февраля российский основной танк Т-14 «Армата» был впервые представлен за рубежом на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.

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