Воронеж, , 11:49 — REGNUM Смерть сразу 31 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрирована в Воронежской области за минувшие сутки. Данные 25 февраля опубликовал региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки в регионе подтвержден 301 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, в регионе сохраняется тенденция к снижению прироста новых пациентов — накануне, 24 февраля, сообщалось о 303 случаях.

Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено 66 978 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 60 782 человека. Скончались в Воронежской области 2 262 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.