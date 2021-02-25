Москва, , 11:46 — REGNUM В международных резервах России доля долларов и долларовых бумаг значительно сокращена. Еще несколько лет назад Россия начала процесс максимального отказа от доллара в своей внешней торговле, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Цели были озвучены следующие: с Европой расчеты в евро, с Китаем — в евро и юанях, в СНГ — национальные валюты, прежде всего, российский рубль.

Сейчас в рамках стран ЕАЭС 80% расчетов идет в национальных валютах, прежде всего, в российских рублях. Непосредственно с США Россия торгует мало.

Понятно, что вес России в глобальной экономике и финансах невелик. То есть отказ от доллара не нанесет серьезного ущерба статусу доллара как единственной мировой резервной валюты.

Другое дело, что Россия может предложить альтернативу — золотой стандарт XXI века. Расчеты в мировой торговле должны идти не на основе доллара, а на основе золота. Так было в конце XIX века. Но, естественно, в более современном техническом формате.

Не самим золотом, а на основе золотых запасов и бумаг под золотое обеспечение. В перспективе можно говорить о мировой единой валюте на основе золота. То есть национальные правительства откажутся от национальных валют в пользу нового золотого стандарта.

Какими будут новые санкции США — сказать сложно. В принципе, они могут коснуться долларовых накоплений граждан РФ как банковских счетов, так и кэша. В этом случае стоит перевести сбережения в рубли — депозиты и акции российских компаний, «голубые фишки» — «Ростелеком», «Сбер», «Лукойл» и т. д», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия должна принять срочные меры, чтобы сократить зависимость от американской валюты, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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