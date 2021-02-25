Ставрополь, , 11:46 — REGNUM В Ставропольском крае еще шестеро жителей скончались от осложнений, полученных после заражения коронавирусом. К 10:00 25 февраля общее число случаев летального исхода достигло 1062, сообщил в своем Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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При этом, по его словам, за минувшие сутки выздоровели 213 пациентов, переболевших COVID-19, а число вновь подтвержденных случаев заражения составило почти в четыре раза меньше — 62 человека.

«Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, постоянно растет. За прошедший день выписаны еще 213 человек. Таким образом, за весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже свыше 42,7 тысячи пациентов», — сообщил губернатор на своей странице в соцсети.

Общее число носителей коронавируса составило в крае 47 028 человек. К 25 февраля прививку от COVID-19 сделали более 55 тыс. ставропольчан.