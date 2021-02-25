Сеул, , 11:45 — REGNUM В 2020 году объём добываемых морепродуктов в Южной Корее сократился на 3,8%, до 3,71 млн тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Известно, что это самый низкий показатель с 2016 года.

Вылов анчоусов, рыбы-сабли, тихоокеанского кальмара увеличился из-за повышения температуры воды, однако вылов скумбрии и сельди, напротив, сократился.

Объём мелководного промысла сократился на 4,2%, до 2,3 млн тонн, глубоководного промысла — на 13,3%, до 437 тыс. тонн, промысла во внутренних водах — на 3,8%, до 34 тыс. тонн.

Весь улов, пойманный в течение прошлого года, оценивается в 8,7 трлн вон (~$7,8 млрд), что на 4,7% больше, чем в 2019 году.