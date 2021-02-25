Москва, , 11:44 — REGNUM К минимальным ограничениям в Москве планируется прийти к лету, сообщил 25 февраля заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — сказал Ефимов.

Он также обратил внимание, что большинство установленных в городе ограничений уже сняли. Постепенно восстанавливается и экономика.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России исследования выявили 11 198 носителей коронавируса. Среди регионов на первом месте Москва — более 1,4 тыс. случаев.