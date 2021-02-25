Подгорица, , 11:43 — REGNUM Жители черногорского муниципалитета Тузи (бывший район округа Подгорицы) с преимущественно албанским населением и глава района отказались подчиниться новым ограничительным мерам властей из-за ухудшения обстановки с распространением коронавируса.

24 февраля было объявлено, что в Тузи наряду с двумя другими муниципалитетами должны быть закрыты предприятия общественного питания.

Глава муниципалитета Тузи Ник Джельошай объявил, что не подчинится решению черногорских властей и не закроет кафе.

Утром 25 февраля кафе открылись, в округ прибыла полиция, но жители заблокировали главную дорогу и требуют, чтобы на переговоры приехали премьер-министр и вице-премьер Черногории Здравко Кривокапич и Дритан Абазович.

По мнению главы Тузи, меры ввели не из-за заболевания, а по политическим мотивам, в том числе после того, как в в Тузи в день независимости Косово повесили косовский флаг и отметили, что премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич не поздравил официальные лица Косово с этим днем.