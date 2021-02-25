Москва, , 11:42 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил форму и правила заключения инвестиционных соглашений между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями для стимулирования инвестиций в отрасль. Соответствующее постановление 25 февраля опубликовано на сайте российского правительства.

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«Механизм обратного акциза позволит привлечь около 1 трлн рублей в строительство около 30 установок глубокой переработки нефти в следующие шесть — десять лет», — отмечено в сопроводительных материалах.

Напомним, введение дополнительного инвестиционного коэффициента (1,3) к обратному акцизу на нефтяное сырьё предусмотрены изменениями в Налоговый кодекс, которые были утверждены в октябре 2020 года. Получить этот коэффициент смогут компании, которые к 2026 году инвестируют в строительство установок глубокой переработки нефти свыше 50 млрд рублей.

Отмечается, что исполнение обязательств будет контролироваться в рамках соглашений, заключённых с Минэнерго. О выполнении условий договорённостей предприятия будут отчитываться ежегодно до 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, проект закона, который вводит обратные акцизы на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ), был одобрен правительством России в июле 2020 года.

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