Нур-Султан, , 11:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал лидеров общественного мнения ответственно относиться к своим публичным высказываниям. Об этом он заявил 25 февраля во время заседания совета общественного доверия.

По мнению главы государства, в Казахстане наблюдается снижение качества общественной дискуссии.

«Нередки ситуации, когда те или иные деятели в погоне за хайпом будоражат и вводят в заблуждение граждан ничем не подкрепленными и откровенно популистскими заявлениями», — сказал Токаев.

Он добавил, что ярким примером таких деятелей являются противники вакцинации. Президент считает, что непримиримость взглядов и ограниченность суждений ведет к дезориентации общества.

Глава государства сказал, что общественным деятелям необходимо помнить о последствиях своих слов. Токаев отметил, что общественный совет должен задавать тон в общественных дискуссиях.