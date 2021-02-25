Петропавловск-Камчатский, , 11:41 — REGNUM На Камчатке идёт фланговое извержение на северо-западном склоне Ключевского вулкана. Учёные сообщают о боковом разрыве.

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На сайте камчатской группы реагирования на извержение вулканов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, сообщается, что на фотографиях со спутника видно яркое свечение над двумя кратерами бокового извержения. Из кратеров движутся потоки лавы.

По заверениям специалистов существует опасность взрыва пепла от боковых кратеров на расстояние 5−6 км, что может стать опасным для низколетящих самолётов.

Спасатели ещё 24 февраля предупредили об опасности нахождения туристических групп в районе вулкана Ключевского из-за начавшегося флангового извержения.

Как сообщало ИА REGNUM, активность вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра продолжает расти 25 февраля, пишет CNN Indonesia. Вулкан выпустил облако горячих лавин, состоящих из пара, с расстоянием скольжения около 2000 метров. Выброс вулканического пепла также наблюдался на расстоянии от 500 до 1000 метров.