Мадрид, , 11:42 — REGNUM Спортивная компания Cupra (подразделение Seat) представила более мощную версию внедорожника Formentor по названием VZ5. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

За счет сочетания в агрегате системы прямого впрыска и турбонаддува мощность двигателя новинки достигает 390 л. с. При этом 2,5-литровый двигатель идёт в паре с с семиступенчатой коробкой передач DSG с двойным сцеплением с быстрым переключением передач.

С 0 до 100 км/ч Formentor VZ5 разогнаться всего за 4,2 секунды и развивает максимальную скорость 250 км/ч. На полную мощность силовая установка выходит уже при 5700 об/мин, а максимальный крутящий момент доступен с 2250 об/мин.

Кузов Formentor VZ5 получил также новый цвет Taiga Grey. В дополнение к этому новинка также может быть окрашена в оттенки: Midnight Black, Magnetic Tech Matt и Petrol Blue Matt.

Ранее Cupra представила в Испании серийную модель Formentor с 150-сильным силовым агрегатом.

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