Оклахома-сити, США, , 11:40 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, записавший в свой актив 42 очка.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал разыгрывающий Деджанте Мюррей, набравший 27 очков.

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