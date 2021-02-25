Кижингинский район, Бурятия, , 11:39 — REGNUM Следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, произошедшего 24 февраля в Кижингинском районе Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело.

В ночное время водитель автомобиля Toyota Mark II наехал на электрический столб. В результате погибла 21-летняя пассажирка. Молодой человек 22 лет и 21-летняя девушка получили травмы.

«В совершении данного преступления подозревается 27-летний сотрудник полиции по Кижингинскому району. В ходе проведенного допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах происшествия», — отметили в следствии.

По данным следствия, подозреваемый в момент аварии был пьян. При этом после происшествия он сам остановил случайно проезжавший мимо автомобиль скорой помощи.