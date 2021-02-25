Киев, 25 февраля 2021, 11:41 — REGNUM На Украине идёт подготовка к поездке президента страны Владимира Зеленского по странам Азии. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, слова которого обнародовала 25 февраля пресс-служба ведомства.
Он рассказал, что Зеленский планирует посетить Китай, Южную Корею, Индонезию и другие страны региона.
Он также рассказал о том, что уже подготовлен ряд соглашений, а также проектов в сфере торговли и инвестиций.
Замглавы офиса президента Украины добавил, что ведётся подготовка к телефонным переговорам Зеленского с президентом США Джозефом Байденом, а также к визиту президента Украины в США.
Напомним, ранее Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе переговоров обсуждались шаги по «противодействию» строительству газопровода «Северный поток — 2».
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