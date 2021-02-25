Киев, , 11:41 — REGNUM На Украине идёт подготовка к поездке президента страны Владимира Зеленского по странам Азии. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, слова которого обнародовала 25 февраля пресс-служба ведомства.

Он рассказал, что Зеленский планирует посетить Китай, Южную Корею, Индонезию и другие страны региона.

«Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на сейчас сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам — к сожалению, Азиатский регион, как и другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса», — объяснил чиновник.

Он также рассказал о том, что уже подготовлен ряд соглашений, а также проектов в сфере торговли и инвестиций.

Замглавы офиса президента Украины добавил, что ведётся подготовка к телефонным переговорам Зеленского с президентом США Джозефом Байденом, а также к визиту президента Украины в США.

«Я бы не драматизировал — не отсчитывал дни, часы и минуты. Он (телефонный разговор — ИА REGNUM) будет, также как будет и взаимный обмен визитами», — подчеркнул Жовква.

Напомним, ранее Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе переговоров обсуждались шаги по «противодействию» строительству газопровода «Северный поток — 2».

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