Чикаго, США, , 11:37 — REGNUM «Чикаго Буллз» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 133:126.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, записавший в свой актив 35 очков.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал форвард Малик Бисли, набравший 25 очков.

Читайте также: «Атланта» победила «Бостон» благодаря 71 очку Галлинари и Янга