Ставрополь, , 11:36 — REGNUM В Ставропольском крае привиты от коронавируса уже более 55 тыс. человек. При этом вторую часть вакцины получила 21 тысяча жителей региона. Об этом рассказал глава субъекта Владимир Владимиров.

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«Вакцинация набирает обороты. Прививку от коронавируса уже получили свыше 55 тысяч человек», — написал губернатор 25 февраля на своей странице в Instagram.

В минздраве Ставропольского края уточнили, что среди привитых большая часть граждан в возрасте старше 50 лет — их уже свыше 25 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на 25 февраля, на Ставрополье число носителей коронавируса составило 47 028 человек. Из них выздоровели 42 706 пациентов. Не удалось спасти врачам 1062 жителя региона.