Атланта, США, , 11:35 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Данило Галлинари, записавший в свой актив 38 очков. Кроме того, разыгрывающий Трей Янг набрал 33 очка.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейлен Браун, набравший 17 очков.

Читайте также: «Шарлотт» прервал победную серию «Финикса» в НБА