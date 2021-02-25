Москва, , 11:34 — REGNUM Власти Великобритании назвали предварительные сроки открытия границ для въезда иностранных туристов. Точные сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в мире, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Предварительный план правительства Великобритании по ослаблению коронавирусных ограничений состоит из четырёх этапов, его действие начнется с 8 марта. С 17 мая откроются пабы, рестораны, игровые центры, кинотеатры, музеи и др.

С конца июня в Великобритании станут возможны крупные мероприятия — фестивали, концерты, спортивные события. Окончательную дату открытия границ для туризма определит 12 апреля рабочая группа при правительстве страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продлила временный запрет на авиасообщение с Великобританией, введённый из-за пандемии.

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