Пенза, , 12:02 — REGNUM Более 88,2 млн рублей в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» направят в Пензенскую область из федерального бюджета в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На выделенные средства приобретут 38 единиц спецтехники — шесть тракторов и 32 малых лесопожарных комплекса на базе УАЗ. Новая лесопожарная техника предназначана для транспортировки оборудования и людей к местам лесных возгораний и проведения соответствующих работ.

В настоящее время закуплено 12 единиц спецтехники, которую уже распределили по районам области. Так, по две машины получили Кузнецкое, Белинское и Шемышейское лисничества, по одному — Ахунско-Ленинское, Камешкирско-Лопатинское, Сердобское, Никольское, Лунинское и Кададинское лестничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на территории лесного фонда Пензенской области произошло 87 лесных пожаров, площадь которых составила 304,5 га. Все пожары были ликвидированы в день возгорания, крупных лесных пожаров не допустили.

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