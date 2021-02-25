Норильск, Красноярский край, , 11:31 — REGNUM Избрана мера пресечения двоим фигурантам дела об обрушении галереи обогатительной фабрики в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Норильский городской суд избрал меру пресечения главному инженеру управления обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» Илье Ананко и начальнику отдела по техническому надзору Константину Василенко. Как пояснили в пресс-службе, они подозреваются в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.216 УК РФ).

Ананко и Василенко арестованы на два месяца — до 19 апреля 2021 года включительно.

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«В отношении директора обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» и двух других задержанных по этому же делу вопрос о мере пресечения ещё не рассматривался», — пояснили в краевом суде.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло утром 20 февраля 2021 года. Погибли трое рабочих. Пострадали пять человек, они получили травмы различной степени тяжести.

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