Москва, , 11:29 — REGNUM Россия и Киргизия являются стратегическими партнерами, страна предоставляет гражданам Киргизии широкие возможности для самореализации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

«Мы надеемся, что ваш приезд и наша сегодняшняя встреча позволит нам задать новый импульс развития, в том числе, отношениям между нашими парламентами. Мы обсудим вопросы, которые лежат в плоскости парламентского измерения», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он поздравил Жапарова с избранием на пост президента и подчеркнул необходимость развивать в том числе отношения между профильными комитетами парламентов двух стран.

«Россия и Киргизия являются стратегическими партнерами, поэтому для нас очень важно, чтобы парламенты делали все для развития и укрепления наших связей, чтобы диалог шел как в форматах ОДКБ, СНГ и ЕврАзЭС, так и в рамках профильных комитетов», — сказал Володин.

Совместная позиция на международных площадках поможет развитию отношений.

«Нам важно, чтобы мы лучше понимали другу друга, чтобы на межпарламентских форумах мы занимали совместную позицию. Это будет укреплять те решения, которые мы принимаем вместе», — отметил спикер Госдумы.

Отношения между странами укрепляет тот факт, что русский язык в Киргизии имеет статус официального.

«Это новые возможности для граждан Киргизии. Мы приняли решение, которое позволяет представителям стран, в которых русский язык является языком официального общения, получить ряд льгот, например, им не нужно переучиваться на права», — отметил Володин.

«Никто не ждет граждан наших стран в Европе, нет там возможности для той самореализации, которая может быть у граждан Кыргызстана здесь, в нашей стране», — добавил спикер Госдумы.

В ходе встречи Володин сказал, что в конце марта планируется его встреча с председателем Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым в рамках работы Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, заседание которого пройдет в Душанбе.

«Мы обсудим отношения парламентов наших стран, а также вопросы гармонизации законодательства совместно с государствами — участниками ОДКБ», — сказал Володин.

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