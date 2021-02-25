Волгоград, , 11:32 — REGNUM Завершено строительство первого дома ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда. Новый застройщик начал выдавать ключи дольщикам одного из самых проблемных жилых комплексов области, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе администрации региона.

В ближайшее время новосёлами станут 166 семей, ключи от 60 квартир уже получили собственники. Строительство ЖК «Адмиралтейский» началось в 2013 году, договоры долевого участия заключили 520 человек. Застройщик, «ООО «Строй-Сити», планировал ввести в эксплуатацию два 21-этажных дома на улице Фадеева в конце 2015 года. Однако Госстройнадзор неоднократно выявлял нарушения на объекте, в том числе вывод средств дольщиков, в итоге в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело. Готовность ЖК на момент «заморозки» составляла более 80%, завершило строительство ООО «Пересвет — Юг».

По данным администрации с 2014 года в регионе восстановлены права 7,6 тысячи семей дольщиков, сданы в эксплуатацию 86 долгостроев.