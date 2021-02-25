Пермь, , 11:28 — REGNUM В Перми полиция задержала 16-летнего школьника. Он причастен к незаконному обороту синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, юноша арендовал трехкомнатную квартиру с целью производства запрещенных веществ. Родителям он заявил, что квартира необходима для проведения опытов по выращивают сельхозкультур. Отец и мать на заподозрили подвоха, поскольку доверяли сыну, в школе подросток характеризовался положительно и отличался от сверстников любознательностью.

Родителям школьник сказал, что деньги на аренду заработал честным путём, работая курьером в службе доставки еды.

К противоправной деятельности юноша привлек двух 22-летних девушек из клининговой компании. В организованной лаборатории при помощи химреактивов производились запрещенные вещества, которые впоследствии сбывались через тайники-закладки.

Во время обыска в квартире оперативники изъяли около 300 граммов запрещенных веществ, обнаружили различные химические реактивы и лабораторное оборудование. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»).