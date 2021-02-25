Москва, , 11:28 — REGNUM Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская развеяла популярный миф об опасности проглатывания жвачки.

По её словам, компоненты жвачки не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и спокойно выходят естественным путем, поэтому ничего страшного не произойдет, если ее съесть.

Вместе с тем не стоит использовать жвачку для борьбы с неприятным запахом изо рта, поскольку он может указывать на различные заболевания, в том числе хеликобактерную инфекцию желудка.

«Это очень опасно, потому что может развиваться вплоть до язвы желудка», — цитирует её «Москва 24».

Кроме того, нельзя жевать жвачку более 10 минут, так как можно лишиться пломб или спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-кардиолог развеял мифы об опасности так называемых фитнес-браслетов. Врач-кардиолог Константин Иванов отметил, что различные умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью человека и действительно помогают сбросить лишний вес, однако вокруг них возникло столько мифов и страхов, что они требуют разъяснительной работы.

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