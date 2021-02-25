Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Свердловской области подтверждены новые 178 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — минимальный с августа 2020 года. Для сравнения, 24 февраля 2021 года было зарегистрировано 187 носителей вируса SARS-CoV-2. Теперь в регионе подтверждён 77 151 случай заражения коронавирусом.

Диагноз подтвердили за минувшие сутки жителям Екатеринбурга (74 человека), Артинского, Асбестовского городских округов, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге собираются привлечь ещё два торговых центра для проведения там вакцинации от COVID-19.

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