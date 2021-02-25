Бангкок, , 11:27 — REGNUM Таиланд получил 200 тысяч доз вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча станет первым человеком в стране, которому сделают прививку от коронавируса. Полученная вакцина будет использована для вакцинации медицинского персонала.

«Спасибо Китайской Народной Республике за отправку вакцины в этом и последующих месяцах», — заявил Прают Чан-Оча в Бангкоке 24 февраля 2021 года.

Помимо вакцины Sinovac, Таиланд также будет использовать вакцину AstraZeneca.

Напомним, в Таиланде зарегистрировано около 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. Власти планируют начать массовую вакцинацию в июне.

Читайте ранее в этом сюжете: Таиланд получит первую партию вакцины от коронавируса из Китая