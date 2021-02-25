Чебоксары, , 11:26 — REGNUM В Чувашии планируют внести поправки в бюджет на 2021 год, увеличив доходы на 6,1 млрд рублей, а расходы — на 7 млрд рублей. В новой редакции дефицит возрастает на 879 млн рублей. Соответствующий проект закона разработало министерство финансов Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения планируется внести в закон о республиканском бюджете. Согласно проекту, региональную казну предлагается увеличить по доходам на 6171,6 млн рублей, что на 10% больше утверждённых назначений. В структуре дополнительных поступлений собственные доходы составят 363,3 млн рублей, федеральные безвозмездные поступления — 5808,3 млн рублей.

Расходы в новой редакции закона планируется нарастить на 7050,8 млн рублей, или на 11%.

С учётом предлагаемых поправок доходы республиканского бюджета в 2021 году оцениваются на уровне 67 672,1 млн рублей, расходы прогнозируются в сумме 71 423,4 млн рублей, дефицит возрастает на 879,2 млн рублей, с 2872,1 млн рублей до 3751,3 млн рублей.