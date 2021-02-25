Пекин, , 11:26 — REGNUM Китай выразил решительный протест Соединённым Штатам после прохода военного корабля ВМС США через Тайваньский пролив. Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй, сообщает Reuters.

Чуньхуэй подчеркнул, что китайские военные отслеживали передвижение американского эсминеца USS Curtis Wilbur, которое ВМС США называли «обычным транзитом через Тайваньский пролив».

Читайте также: Через Тайваньский пролив прошли два военных корабля США

Чжан Чуньхуэй подчеркнул, что подобные шаги со стороны Вашингтона направлены на «подрыв регионального мира и стабильности».

Напомним, американский эсминец USS Curtis Wilbur 23 февраля прошёл через Тайваньский пролив. Это не первый подобный случай. Как сообщало иа, 4 февраля через Тайваньский пролив, который разделяет остров с материковым Китаем, проследовал эсминец ВМС США USS John S. McCain.

В пресс-службе 7-го флота Соединённых Штатов подчеркнули, что военный корабль совершил переход через Тайваньский пролив «в соответствии с международным правом», продемонстрировав этим «приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону». Китай выразил Вашингтону протест.

Читайте ранее в этом сюжете: Эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив