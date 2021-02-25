Москва, , 11:28 — REGNUM Столкновения митингующих с полицией у офиса президента Украины Владимира Зеленского из-за тюремного срока, который получил участник националистической группировки, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 25 февраля в социальной сети Facebook.

«Я чего-то беспокоюсь. В этом свинарнике каждый новый попэрэдник хуже предыдущего. Деградация государства, видимо, прошла точку невозврата», — поделился своим мнением Дмитрий У.

Многие пользователи уже не удивляются подобным новостям с территории Украины. Они считают, что столкновения с полицейскими является нормальным состояние украинского общества.

«Это их нормальное состояние. Выпучить глаза и орать гатьба — неважно, по какому поводу. Это такая сельская демократия, на галичанский манер», — считает Сергей Е.

Некоторые комментаторы уже устали наблюдать такие события на Украине. Они не понимают, почему это не надоело наблюдать самим жителям страны.

«И снова всё сначала. И так 30 лет. Не надоело?», — обращается Marina K.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, согласно которому столкновения с полицией стали инструментом для бандитских разборок на Украине.

«Кучка бандитов решают все вопросы по-своему. Зачем суд?», — задаётся вопросом Valentyna P.

Напомним, 24 февраля в пресс-службе киевской полиции сообщили о том, что во время столкновений у офиса президента Украины, из-за ареста участника националистической группировки, пострадали 27 силовиков.