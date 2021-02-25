Сочи, Краснодарский край, , 11:23 — REGNUM Круизы по Черному и Азовскому морям планируется возобновить в июне 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 25 февраля.

Так, теплоход «Князь Владимир» отправится в тур по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Также запланировано шесть рейсов теплохода «Мустай Карим» из Ростова-на-Дону и Анапы. Судно также выполнит три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, Порте Кавказ, Новороссийске и Анапе. Во время плавания теплоход пройдет через Керченский пролив под Крымским мостом.

В министерстве курортов Краснодарского края также не исключают, что летом 2021 года, при благоприятной эпидемиологической ситуации, в порты Кубани зайдут зарубежные лайнеры. На данный момент в планах международных круизов значится 12 заходов судов в Сочи и два в Новороссийск. Отметим, что иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года.