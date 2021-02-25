Копенгаген, , 11:33 — REGNUM С тех пор, как граница Дании с другими странами была закрыта, количество заявлений на получение гражданства соседней Швеции резко увеличилось. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Теперь я гражданин не только Дании, но и Швеции. Чувствую себя прекрасно», — похвастался журналистам Клаус Теструп, недавно получивший шведское гражданство.

С декабря 2020 года граждане стран Северной Европы подали 559 заявлений на получение шведского гражданства. Около 90 процентов — датчане, подавшие заявление в Сконе. За аналогичный период прошлого года было подано 238 заявлений.

Увеличение не в последнюю очередь связано с ужесточением карантинных ограничений за время пандемии коронавирусной инфекции.

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