Нур-Султан, , 11:23 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить наказание за двойное гражданство. Об этом он заявил 25 февраля во время заседания совета общественного доверия.

Глава государства отметил, что в последнее время участились случаи двойного гражданства, в том числе среди государственных служащих. «Данная проблема очень серьезная, поскольку касается национальной безопасности», — сказал Токаев.

Он напомнил, что поручил уволить с государственной службы всех чиновников, которые имеют двойное гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Миграционная служба департамента полиции Чимкента лишила главу городского управления спорта Олега Почивалова гражданства Казахстана.

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