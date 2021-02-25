Москва, , 11:34 — REGNUM Владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили в розыск в пределах СНГ из-за налоговых недоимок. Об этом сообщили 25 февраля в Пресненском суде Москвы.

Следствие попросило суд о заочном аресте предпринимателя. Заседание по этому вопросу состоится в ближайшее время.

«Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск», — сказала пресс-секретарь Лела Кокая ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011—2013 годах, по данным правоохранителей, предприятие бизнесмена, входившее в сеть «Корчма Тарас Бульба», занижало реальные сведения о доходах и недоплачивало налоги. Суд постановил, что Белойван должен покрыть недоимки, однако он фактически скрылся после освобождения из-под стражи. Его объявили в федеральный розыск.

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