Стокгольм, 25 февраля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Специалисты итальянского автопроизводителя Ferrari начали в Швеции тесты своего первого кроссовера Purosangue. Снимки с испытаний размещены на сайте Motor1.

Motor1 Ferrari Purosangue

Тестовый экземпляр не только закрыт маскировочной плёнкой с пиксельным рисунком, но и спрятан под кузовом Maserati Levante. Однако новый кроссовер Ferrari выдаёт низкая посадка.

Автомобиль получит длинный капот, фирменную радиаторную решётку, большой угол наклона ветрового стекла и выпуклую заднюю дверь. Ожидается, что оптика у новой машины будет инновационной.

Построят автомобиль на «тележке» Front Mid Engine. В линейке агрегатов будет присутствовать гибридный движок, сочетающийся с полным приводом.

Ранее стало известно, что компания Ferrari готовится представить новый гибридный суперкар F171 с мотором производительностью 700 «лошадей». Двигатель нового авто будет состоять из твин-турбо мотора рабочим объемом три литра и одного электродвигателя.

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