Стокгольм, , 11:25 — REGNUM Положение жителей Швеции, которые в настоящий момент не могут работать в соседней Норвегии из-за закрытой границы, будет обсуждаться на высшем политическом уровне. Для выработки консенсусного решения 1 марта между премьер-министрами двух стран состоится экстренная встреча. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Встреча на высшем уровне состоится 1 марта, подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Швеции Мария Соленг.

«Встреча будет посвящена шведским гражданам, часто пересекающим границу с Норвегией. Правительство очень обеспокоено данное ситуацией и ожидает решения от Норвегии в ближайшее время», — заявила Соленг.

Напомним, что в конце января 2021 года правительство Норвегии приняло решение закрыть границу со Швецией с целью остановить распространение коронавируса, что создало непреодолимые препятствия для граждан Швеции, работающих в Норвегии.