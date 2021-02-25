Сеул, , 11:45 — REGNUM Соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и группой стран Центральной Америки вступит в силу в марте текущего года после того, как Панама завершит подготовительные процедуры. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Напомним, что соглашение между Южной Кореей и пятью странами Центральной Америки (Коста-Рикой, Сальвадором, Панамой, Гондурасом и Никарагуа) было подписано в феврале 2018 года. В октябре 2019 года оно вступило в силу с Гондурасом и Никарагуа, в ноябре — с Коста-Рикой, а в январе 2020 году — с Сальвадором.

Известно, что в соответствии с документом Южная Корея и страны Центральной Америки отменят тарифы на более чем 95% товаров.

Отметим, что южнокорейские власти прилагают усилия по заключению соглашений о свободной торговле, чтобы ослабить зависимость от Китая и США, на которые приходится около 40% годового экспорта.

Ранее, Южная Корея установила зону свободной торговли с другими странами этой части света — США, Канадой, Чили, Перу и Колумбией.