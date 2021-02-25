Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 153 новых носителя коронавируса, это на 24 человека меньше, чем в предыдущие сутки, и выписаны 143 человека из числа ранее инфицированных. Об этом 25 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе. Несмотря на позитивную динамику, власти региона напоминают, что ковид пока не побеждён.

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Число жертв болезни COVID-19 в Ленинградской области достигло 615 человек. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще десять смертей от ковида.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 35 596 зараженных коронавирусом, из них 31 909 человек выписаны. Продолжают лечение 3072 человека, из них 908 пациентов находятся в стационарах.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на заседании правительства Ленобласти 25 февраля губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что рассматривает возможность снять ограничение на посещение родителями детских мероприятий как в детских садах, так и в школах. По его словам, многие родители чуть ли не со слезами пишут и просят разрешить им поприсутствовать на представлениях и утренниках детей, посвящённых 8 марта и другим праздникам.

Глава региона отметил, что он понимает негодование родителей, и предложил дать родителям такую возможность с соблюдением всех требований безопасности. Этот вопрос будет проработан сегодня, и, скорее всего, родители смогут наконец посетить детские праздники и выступления.

Вместе с тем Дрозденко отметил, что в «зелёной» зоне Ленобласти, то есть там, где показатели заболеваемости наименьшие, очень слабо соблюдается масочный режим. Он обратил внимание, что вне зависимости от зоны ношение масок и СИЗ в регионе обязательно.

«Надо понимать, что никто ещё ковид не победил. Стоит где-то допустить слабинку и отпустить контроль — всё снова вернётся к нехорошим показателям», — подытожил губернатор.

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