Москва, , 11:20 — REGNUM В Красносельском районе Центрального административного округа (ЦАО) Москвы демонтировали незаконно возведенный автосервис. Об этом 25 февраля сообщается на сайте столичной госинспекции по недвижимости.

Объект располагался по адресу: Проектируемый проезд № 2131. Общая площадь самовольных построек составляла 586 квадратных метров. Постройки были добровольно демонтированы бывшим арендатором.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский, земельный участок, на котором был возведен автосервис, расположен вдоль железнодорожных путей и не предполагает строительство капитальных объектов.

«Незаконные строения занимали более половины участка, который ранее был предоставлен организации по договору аренды. Однако на сегодня договор аренды не действует», — заявил Овчинский.

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