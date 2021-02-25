Владивосток, , 11:18 — REGNUM Во Владивостоке неизвестный молодой человек осквернил памятник Владимиру Высоцкому, который установлен в сквере рядом с театром имени Горького.

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Как пишет vl.ru со ссылкой на страницу chilim_vdk в Instagram, в сети появились фото, на которых видно как парень в спортивном костюме забрался на голову памятника поэта. В это время второй молодой человек фиксирует происходящее на камеру телефона.

Жители Владивостока активно оставляют комментарии под публикацией и требуют найти хулигана и наказать.

«Страшно узнать мотивацию таких желаний. Что-то же происходит в мозгу, что заставляет тело идти на такие деяния», — пишут пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курске вандалы разрушили четыре скульптуры, появившиеся на Театральной площади в рамках Второго фестиваля снежных и ледяных скульптур «Снежная сказка». Фестиваль проходил с 8 по 12 февраля, а 14 февраля были награждены победители. Над скульптурами работали мастера из 13 городов России и воспитанники курских художественных школ.