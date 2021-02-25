Москва, , 11:18 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 446 человек. Об этом 25 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксировано 446 летальных исходов», — рассказали в штабе. Это на 63 умерших больше, чем сутками ранее, когда скончались 383 человека.

Всего в России за период пандемии от коронавирусной инфекции скончались 84 876 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России исследования выявили 11 198 носителей коронавируса.