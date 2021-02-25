Копенгаген, , 11:20 — REGNUM 24 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о послаблении карантинных ограничений в стране. По ее словам, правительство идет на «рассчитанный риск». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Решение о снятии ограничений начнет действовать с 1 марта. В стране откроются торговые площади менее 5 тысяч квадратных метров. Школьники вернуться к очному обучению.

Разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе. Максимальное количество участников публичных собраний увеличивается до 25 человек.

«Это не новая стратегия, но это рассчитанный риск», — заявила премьер-министр Фредриксен журналистам.