Ньон, Швейцария, , 11:16 — REGNUM Определены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом 25 февраля сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В число номинантов вошли нападающий «Челси» Оливье Жиру, форвард «Баварии» Роберт Левандовски, защитники Ферлан Менди («Реал») и Жоау Канселу («Манчестер Сити»).

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364721245531611136

Гол Жиру принёс «Челси» победу над «Атлетико», Левандовски забил мяч в ворота «Лацио», а Менди забил единственный гол в матче с «Аталантой».

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