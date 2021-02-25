Челябинск, , 11:16 — REGNUM В Челябинске ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую во время метели и морозов. Она не вернулась домой 23 февраля, пишут СМИ.

Тревогу подняли родители девочки. Волонтёры движения «Лиза Алерт» приступили к поискам. Известно, что на школьнице с фиолетовыми волосами и карими глазами были синяя куртка с белыми звёздами и золотисто-зелёная шапка.

Проживает девушка в Металлургическом районе. Поиски продолжаются. Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Челябинской области началась метель. Также в регионе похолодало до минус 30 градусов, а местами и ещё ниже.