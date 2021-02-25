Пермь, , 11:15 — REGNUM Пермская гордума одобрила изменения в муниципальный бюджет. За счет дополнительных федеральных и краевых средств доходная и расходные части увеличатся в 2021 году на 312 млн рублей, в 2022 году — на 356 млн рублей, в 2023 году — на 118 млн рублей, сообщает пресс-центр гордумы.

На начало 2021 года на счете городской казны образовался остаток в размере 1 млрд 404 млн рублей. Решено направить 480 млн рублей на погашение бюджетного кредита. За счет остатков средств предлагается сохранить в 2021 году целевое назначение расходов.

«Распределяли деньги таким образом, чтоб были закрыты все проекты, начатые в 2020 году. Бюджет свою направленность оставляет, несмотря на то, что исполнение доходной части могло быть лучше», — сказала председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.

Напомним, в декабре гордума Перми приняла бюджет города. Были утверждены следующие параметры на 2021 год: доходы — 44 млрд рублей, расходы — более 46 млрд рублей, а дефицит — 2 млрд 115 млн рублей.

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