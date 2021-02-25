Уфа, , 11:19 — REGNUM Верховный суд Башкирии утвердил приговор лжепрокурору, который обвинялся в мошенничестве. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее в суде было установлено, что весной 2017 года фигурант уголовного дела сообщил своему знакомому, что работает в прокуратуре и предложил ему за 505 тысяч рублей помочь решить вопрос о прекращении уголовного дела в отношении его жены. На самом деле подсудимый не работал в прокуратуре и не обладал соответствующими полномочиями. Полученные деньги он потратил на свои нужды. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате суд признал 48-летний жителя г. Октябрьский виновным в мошенничестве и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что фигурант уголовного дела не согласился с таким приговором и его обжаловал.

Сообщается, что Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменения.

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