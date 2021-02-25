Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Правительство Швеции обеспокоено ростом распространения коронавирусной инфекции в стране. В связи с этим Агентство общественного здравоохранения уполномочивается огранивать работу ресторанов и кафе как в отдельных ленах, так и во всей Швеции в целом. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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«Велика опасность возникновения третьей волны пандемии», — заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в ходе пресс-конференции 24 февраля.

Теперь Агентство общественного здравоохранения может огранивать часы работы ресторанов и кафе до 20:30. Ведомство в праве устанавливать ограничения на работу подобных заведений с 1 марта, независимо от того, продают они алкоголь или нет.

«После года жизни с этим вирусом мы знаем, что нужно соблюдать дистанцию. Самый эффективный способ победить коронавирус — соблюдать социальную дистанцию», — отметил Лёвен.