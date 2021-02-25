Манила, , 11:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Филиппин будет расследовать незаконное использование вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Расследование началось после того, как один из советников президента Родриго Дутерте признал, что получил инъекцию китайской вакцины, которая была контрабандой ввезена в страну.

Один из советников Дутерте, Рамон Тулфо, признался, что получил первую дозу вакцины Sinopharm в октябре 2020 года.«Я получил вакцину от друга, который контрабандой ввез ее в страну», — заявил советник президента.

Известно, что Филиппины до сих пор не начали прививать население от коронавируса. Администрация президента не получала вакцину ни от одного производителя, хотя количество случаев заражения и смерти от COVID-19 является одним из самых высоких в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что сделает все возможное для того, чтобы российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» попала в страну.

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