Москва, , 11:14 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в период пандемии коронавируса.

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«С момента обретения независимости Кыргызстаном Россия всегда оставалась главным партнером и ключевым союзником. Выражаю особую признательность российской стороне за бесценную поддержку в сложный для нашей страны период, связанный с пандемией», — заявил Жапаров в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Россия регулярно предоставляла Киргизии гуманитарную помощь в виде медицинских препаратов и оборудования, неоднократно направляла свои бригады медицинских работников в пик пандемии, помогала с возвращением граждан на родину, были облегчены правила пребывания граждан Киргизии в России, отметил президент.

«Мы намерены и далее углублять нашу евразийскую интеграцию и поступательно развивать тесные партнерские связи в рамках таких международных организаций, как ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Кыргызстан высоко ценит оказываемую Россией практическую помощь с момента присоединения и участия в ЕврАзЭС», — цитирует Жапарова пресс-служба Госдумы.

Он поблагодарил лично Володина «за активную поддержку со стороны российских парламентариев в международном мониторинге за ходом подготовки и проведения досрочных выборов президента Киргизской республики 10 января текущего года».