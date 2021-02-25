Орел, , 11:13 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 229 млн рублей, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра в Орле, утверждено прокуратурой региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 25 февраля старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве проходят генеральный директор ЗАО «Союзинформ» и его заместитель, а также руководитель подрядной строительной организации — ООО «Стройком». Расследование уголовного дела осуществлялось Следственной частью следственного управления УМВД России по Орловской области.

По версии следствия, в мае 2012 — декабре 2014 года ЗАО «Союзинформ» и ООО «Стройком» в рамках заключенного государственного контракта осуществляли работы по строительству многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». Однако обязательства по контракту исполнены так и не были, при этом, считают следователи, в актах о выполненных работах оказалась завышена стоимость этих работ. Общий ущерб, причиненный бюджету, следователи оценили в более чем 229 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, после вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу.

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Как напоминает ИА REGNUM, речь идёт о медицинском центре-долгострое, получившем у журналистов название «титаник». Работы по возведению центра начались ещё в 2008 году. С тех пор сменились уже три губернатора, каждый из которых обещал завершить строительство. Однако объект до сих пор не сдан. В сентябре 2020 года был назван новый срок завершения долгостроя — 2024 год.

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