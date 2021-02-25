Кяхта, Бурятия, , 11:13 — REGNUM Огромную свалку в городе Кяхта на юге Бурятии власти намерены ликвидировать до конца 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов республики, заявка на финансирование работ из федерального бюджета уже направлена.

«В рамках рекультивации свалки в г. Кяхта Кяхтинского района предусматривается очистка территории на площади 80 тыс. кв. метров и вывоз отходов объемом более 180 тыс. кубических метров», — отметила врио министра Наталья Тумуреева.

Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Всего в республике намерены рекультивировать пять свалок — в городах Кяхта, Северобайкальск и Закаменск, под Улан-Удэ, а также в поселке Усть-Баргузин.

Между те, во многих районах республики забуксовала программа по вывозу мусора. Как сообщало ИА REGNUM, регоператор перестал платить своим подрядчикам, после чего те прекратили вывозить отходы за неимением денег на ГСМ и зарплату работникам. Общественники предполагают, что это связано с ожидающимся поступлением в республику больших средств на ликвидацию свалок.

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